شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 13- 6 - 2024 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتى جاء فى مقدمتها كولر يرحب برحيل كهربا عن الأهلى حال تلقيه عرضا خارجيا بشرط، واليوم.. أحمد حمدى يخضع لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا، وجاهزية أحمد القندوسى لتدعيم سيراميكا أمام الزمالك في الدورى.

كولر يرحب برحيل كهربا عن الأهلي حال تلقيه عرضا خارجيا بشرط

يرحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برحيل محمود كهربا حال تلقيه عروضا خارجية للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالرحيل إلى الخليج.

اليوم.. أحمد حمدى يخضع لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا

يخضع اليوم الخميس، أحمد حمدى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لجراحة الرباط الصليبى، فى ألمانيا، بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط الصليبي.

موديست: الأهلى منعنى من نهائى أفريقيا لعدم تفعيل تجديد العقد

تحدث الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الأهلى عن العديد من الأمور المهمة بشأن تعاقده مع ناديه.

سيتى كلوب تعلن مواعيد اختبارات كرة القدم للموسم الجديد فى جميع أنحاء الجمهورية

حدد قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتى كلوب يوم 28 يونيو الحالي موعداً لانطلاق اختبارات الموسم الجديد 24-2025.

اتحاد الكرة يجهز ملف طلب استضافة السوبر الأفريقى لإرساله للكاف

يجهز اتحاد الكرة فى الوقت الراهن ملف كامل لطلب استضافة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان مقررا لها فى السعودية قبل اعتذار الأخير عن استضافتها.

الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى رابع جولات نهائى دورى السلة

يلتقى اليوم الخميس، فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال مع نظيره الاتحاد السكندرى في رابع مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السلة، والتى يستضيفها استاد القاهرة.

جاهزية أحمد القندوسى لتدعيم سيراميكا أمام الزمالك في الدورى

أبدى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، ارتياحه بعد مشاركة أحمد القندوسى في تدريب الفريق بشكل كامل، بعد العودة من الجزائر للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.