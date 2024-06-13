شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يوجه الشكر لـ حسين شكرى وتعيين جمعة مشهور مديراً فنياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة الترسانة الشكر لـ حسين شكرى المدير الفنى للفريق على الفترة الماضية بعد الخسارة التى تلقاها الفريق بالأمس أمام سبورتنج بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الرابعة من دورة الترقى.

وتعاقد طارق سعيد المشرف العام علي فريق الكرة مع جمعة مشهور المدير الفنى السابق لبورفؤاد لقيادة الترسانة بداية من المباراة المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الخامسة من دورة الترقى.

يذكر أن الترسانة يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورة برصيد 4 نقاط، ويبحث عن الفوز فى اللقاءين المقبلين من أجل تحقيق حلم جماهيره بالصعود للممتاز.