شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين رضا سليم وعبد القادر لتعويض غياب تاو أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى بين الثنائى رضا سليم وأحمد عبد القادر لمشاركة أحدهما أساسيا فى مباراة فاركو غدا الجمعة والمؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى، لتعويض غياب بيرسى تاو عن الأهلى للإصابة.

ويغيب بيرسي تاو عن الأهلي بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية خلال تواجده في معسكر منتخب جنوب أفريقيا.

ومن المتوقع أن يقود الشحات مركز الجناح الأيمن على أن يشارك رضا سليم أو عبد القادر في قيادة مركز الجناح الأيسر.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات المقبلة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.