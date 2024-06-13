شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية ينتظر منافسيه بعد إجراء قرعة تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، اليوم، قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى القاهرة.

وينتظر منتخب مصر للكرة الشاطئية منافسيه السبعة من التصفيات التي يشارك فيها أربعة عشر منتخبا، ويتعلق الأمر بكل من أنجولا، بوروندي، الكوت ديفوار، غانا، غينيا، مالاوي، المغرب، موريتانيا، موزمبيق، نيجيريا، السنغال، سيشيل، تنزانيا وأوغندا ، وستُحدد التصفيات، المنتخبات السبعة التي ستنضم إلى مصر، البلد المضيف، في النهائيات القارية.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في مواجهة أنجولا، علما أن عملية التأهل تتضمن جولة واحدة وستلعب على أساس الذهاب والإياب.

ستكون المنافسة التي ستجرى في مصر 2024، هي النسخة السادسة من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، وهي المرة الثانية التي تُقام فيها المنافسة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مصر. حيث استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في عام 2018، النسخة الثالثة من المنافسة.

تُوجت السنغال باللقب في النسخة السابقة من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التى أُقيمت في موزمبيق عام 2022، حيث حققت السنغال لقبها الرابع على التوالي، بعد فوزها على منتخب مصر بنتيجة 2-2 (6-5 بعد ركلات الجزاء)، في ملعب فيلانكولو.