نادال يؤكد أنه سيغيب عن بطولة ويمبلدون للتركيز على الأولمبياد

الرياص - اسماء السيد - لندن: أكّد أسطورة كرة المضرب الإسباني رافايل نادال الخميس أنه سيغيب عن بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، من أجل التركيز على المشاركة في أولمبياد باريس.

وأعلن الاتحاد الإسباني للعبة الأربعاء أن نادال، بطل ويمبلدون مرتين، وكارلوس ألكاراس، بطل فرنسا المفتوحة الأحد الماضي، سيمثلان إسبانيا على ملاعب رولان غاروس الرملية في الدورة الاولمبية الصيفية.

وخرج نادال (38 عاماً) من الدور الأول لبطولة رولانغ غاروس التي يملك الرقم القياسي في عدد الألقاب بها (14 مرة) وأشار إلى أنه من المرجّح أن يغيب عن بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية حيث توج باللقب عامي 2008 و2010.

وقال "رافا" في تغريدة على تويتر الخميس: "خلال مؤتمري الصحافي بعد مباراتي في رولان غاروس (ضد الألماني ألكسندر زفيريف)، سُئلت عن برنامجي الصيفي ومنذ ذلك الحين كنت أتدرب على الملاعب الرملية".

وأضاف "أعلنت أمس أنني سأشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، وهي آخر دورة أولمبية لي".

وتابع "بهذا الهدف، نعتقد أن الأفضل لجسدي هو عدم تغيير الأرضية والاستمرار في اللعب على الملاعب الرملية حتى ذلك الحين".

وأردف قائلا "لهذا السبب سأفتقد اللعب في بطولة ويمبلدون هذا العام. أشعر بالحزن لأنني لن أتمكن من عيش الأجواء الرائعة لهذا الحدث المذهل هذا العام".