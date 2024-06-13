حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام بيراميدز في لقاء الجولة 11 بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير المدير الفني لفريق سموحة تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة بيراميدز ، التي تنطلق بعد قليل ، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.





وضم تشكيل سموحة في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى "ميدو"

الوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة

الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من حسن تيمور ومحمد المغربي وفادي فريد ولحسن دهدوه ومحمد عصام وحسام جريشة وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.