لاعب الزمالك يستغيث: هبطل كورة بسبب اللي بيحصل معايا.. حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فتح يوسف حسن لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، النار على مجلس إدارة النادي الأبيض، برئاسة حسين لبيب، بسبب تجاهله بعد تعرضه للإصابة، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتعاقد نادي الزمالك مع يوسف حسن الموسم الماضي، من نادي وادي دجلة، في صفقة تخطت 8 ملايين جنيه.

وقال حسن: "أنا هتكلم بس مش عايز جمهور الزمالك يزعل مني في أي حاجة، أنا بسبب اللي بيحصل معايا ده هبطل كورة بالشكل ده، أنا لا بتأهل ولا بتدريب ومستقبلي بيضيع".

وأضاف: "أنا الكورة هي شغلي وأكل عيشي، ومش عارف أنا أذنبت في أيه ولا عملت أيه عشان اللي بيحصل معايا ده، وعمر ما حد شاف مني حاجه وحشة ولا شاف إني بعمل مشاكل أنا ديما في حالي".

أكمل: "بس اللي حصل فيا مش قليل، عارف الناس ممكن متصدقش اللي بيحصل معايا بس وحياة الأيام المفترجة دي، أكيد أنتو عارفين موضوع العملية وأن محدش كان راضي يعملها من الإدارة، وعملتها بعد مجهود كبير جدا جدا بعد 6 شهور قاعد في البيت".

وأوضح: "بيحصل معايا نفس الحاجة بعد ما الإدارة الجديدة وعدوني هنوديك علاج طبيعي أنت لاعب مهم وأنت وأنت وأنت، أول شهر ودوني لدكتور علاج طبيعي اسمه دكتور خالد الشناوي، رحت شهر واتنين والنادي مدفعش الفلوس لدكتور العلاج الطبيعي، وكل شويه هو يقولي ويطلب فلوسه، طبعا أنا اتكسفت أني اروح تاني العلاج الطبيعي، أنا بقالي 3 شهور يعتبر قاعد في البيت، وحياة ربنا وحياة ربنا ما حد عبرني بمكالمة تليفون ولا حد بيرد عليا أصلا، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم".

واسترسل: "أول مرة أشوف كده أول مره أشوف ظلم بعيني فعلا، عمري ما حصلي كده في حياتي، كل ما أروح لحد يقولي اتكلم مع الإدارة. أتكلم يقولولي مش عارف أيه مفيش حد وقف معايا نهائي بس غلطتي أني مكنتش بطلع اتكلم".

وتابع: "أنت جايبني بفلوس مش فلوس قليلة والمفروض تقدرني مفروض لاعب منتخب مصر، واللي بيحصل معايا أنا في نادي كبير واسم كبير، وجمهور الزمالك عارف أنا بحبهم إزاي بس أنا اتظلمت كتير وغلطتي إني كنت ساكت مش عايز أتكلم بفكر في مصلحتي، ولما لقيت الناس كلها بتهاجمني أنا. ومفكرني أنا اللي قاعد في البيت بمزاجي، ومحدش يزعل مني أي حد زعلتو حقه فوق دماغي أنا بحب جمهور الزمالك".

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