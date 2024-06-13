"كشف طبي وشرط جزائي".. الخليج 365 يكشف آخر تطورات أولى صفقات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

يقترب النادي الأهلي من حسم أولى صفقاته، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بضم زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إدارة الأهلي تضع التفاصيل الأخيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لضم الجزائري زين الدين بلعيد، بناءا على طلب مارسيل كولر المدير الفني، والأهلي حاول كثيرا التوصل لاتفاق مع اتحاد العاصمة بشأن المقابل المادي".

وأوضح: "اللاعب سيصل إلى القاهرة خلال أيام للخضوع للكشف الطبي، قبل الحصول على توقيعه بشكل رسمي، وبعدها سيحول الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى".

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