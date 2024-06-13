المصري ينافس أبها السعودي على ضم مع مدافع الترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير صحفية تونسية، اقتراب تعاقد نادي المصري البورسعيدي مع هاني عمامو، مدافع فريق الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة "الصباح" التونسية، أن نادي المصري ينافس نادي أبها السعودي في التعاقد مع "عمامو" صاحب الـ 26 عامًا.

وأضافت الصحيفة التونسية، أن اللاعب تلقى عرضًا من إدارة الترجي الرياضي التونسي لتجديد عقده والذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم أمره حتى الأن.

وأتمت الصحيفة، أن اللاعب سوف يحسم أمره خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما طلب الحصول على مهلة حول عرض التجديد للترجي، للتفكير في عرض المصري إلى جانب عرض أبها.

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