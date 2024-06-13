"يبحث عن بطولات جديدة".. الزمالك ينهي أزمة مستحقات جوميز بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لحل أزمة المستحقات.

وطالب جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق من مجلس الإدارة الحصول على مستحقاته المتأخرة، شهرين من الراتب، و3 أشهر مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الزمالك أخطر جوميز بجدولة المستحقات المتأخرة، بحيث يحصل على شهر ونصف من قيمة المكافأة ومعه شهر من راتبه، في الفترة الحالية، ونفس الأمر في الشهر المقبل.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني، وافق على اقتراح نادي الزمالك، لإنهاء الأزمة، خاصة وأنه لديه رغبة في الاستمرار مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، والتتويج ببطولات جديدة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

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