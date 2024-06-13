"ثنائي هجومي".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فخري لاكاي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، "شريف إكرامي، كريم حافظ، أسامة جلال، أحمد توفيق، محمود دونجا، محمد رضا بوبو، إبراهيم عادل، فيستون ماييلي ، دودو الجباس".

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق سموحة في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة جمعهم من 23 مباراة جمعهم بالمسابقة.