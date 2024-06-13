"لعدم التجديد".. موديست يكشف أسباب جلوسه على مقاعد بدلاء النادي الأهلي خلال الفترة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب جلوسه على مقاعد البدلاء مع المارد خلال الفترة الماضية.

وقال موديست في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "عشت لحظة فرح كبيرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، وكنت أقول لنفسي دائماً يجب أن أفوز بشيء عظيم في مسيرتي، لذلك هذه اللحظة كانت من أفضل لحظات حياتي الكروية".

وأضاف: "لدي عقد مع الأهلي لمدة عام، ويتم تمديده تلقائياً بمجرد الوصول إلى نسبة المشاركة المتفق عليها، وربما هذا سبب جلوسي على مقاعد البدلاء خلال الفترة الماضية".

وتابع: "لا أتحدث العربية ولكني تكيفت مع لاعبي الفريق بشكل سريع للغاية، والجماهير هنا لديها عاطفة وشغف كبير بكرة القدم".

واختتم موديست تصريحاته: "اتخذت وقتاً طويلاً خلال الصيف الماضي لاتخاذ قراري الموافقة والانتقال إلى النادي الأهلي، وأشعر أنني لائق في الوقت الحالي ولدي الجسد والعاطفة للبقاء ومساعدة الشباب".

وانضم موديست إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وخاض موديست خلال الموسم الحالي 25 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.