لاكاي وأحمد فتحي في تشكيل بيراميدز أمام سموحة وإبراهيم عادل احتياطياً

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 11 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس.