شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يتربع بيراميدز على قمة الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه في رحلة البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي، حيث يرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات مع عودة الدوري الذي توقف في الفترة الماضية، لظروف معسكر منتخب مصر الأخير لخوض مباراتيه أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فيما يبحث سموحة عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام بيراميدز الليلة، لمواصلة عروضه الطيبة في الفترة الماضية، بعدما وصل إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويرغب في تفادي مطب الفريق السماوي اليوم.

وضم تشكيل سموحة في حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى "ميدو"

في الوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة

في الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حسن تيمور ومحمد المغربي وفادي فريد ولحسن دهدوه ومحمد عصام وحسام جريشة وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.