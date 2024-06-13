شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعداداً لـ فاركو.. انتظام الدوليين. .ديانج في الجيم وتأهيل معلول والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الأهلي استعداداته لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الختامي في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أليو ديانج تدريبات بدنية في الجيم، برفقة علي معلول الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز المقرر لها السابعة من مساء الجمعة بإستاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز وهي أول مباراة رسمية يخوضها الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.