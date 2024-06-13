شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة مودرن فيوتشر والجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر وعلاء عبد العال مدرب الجونة تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن مؤجلات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى.

تشكيل مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، كجالي درامي، علي زعزع.

هجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد محمود، خالد رضا، محمد ربيعة، أحمد كباكا، عبد الكبير الوادي، عمر وائل، أحمد عاطف، الحاج باري.

تشكيل الجونة

أحمد مسعود،أحمد شوشة،أحمد حسام،صبري ميهوب،رضا عبد السلام،أحمد عبد الرسول، محمد عبد الفتاح، سيف الدين موسي، أيمن موكا، أحمد محمود، جبريل شيكودي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد الجواد محمد، كمال أبو الفتوح، حسام غانم،ن ور السيد، محمود لطفى، أشرف مجدي، عبد الله هاشم، صبحي سليمان، مازن ياسر.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18، ويتواجد الجونة في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.