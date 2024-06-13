شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إجراء أحمد حمدى جراحة الرباط الصليبى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع أحمد حمدي لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأكد الدكتور محمد أسامة، أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي، مشيراً إلى أن حالة اللاعب الطبية جيدة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أحمد حمدي سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، مؤكداً على أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.