مؤجلات الجولة 11 بالدوري .. بيراميدز يتقدم على سموحة بثنائية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق بيراميدز على نظيره سموحة بثنائية دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي ، لحساب مؤجلات الجولة 11 للدوري الممتاز.





جاء الهدف الأول عبر فخري لاكاي في الدقيقة 18 ، قبل أن يضاعف مصطفى فتحي النتيجة عند الدقيقة 25.

ويخوض فريق بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة.

الهجوم: فخري لاكاي".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس".

بينما ضم تشكيل سموحة كل من :

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى "ميدو".

الوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة.

الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من حسن تيمور ومحمد المغربي وفادي فريد ولحسن دهدوه ومحمد عصام وحسام جريشة وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.