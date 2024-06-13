مؤجلات الجولة 11 بالدوري .. بيراميدز يتقدم على سموحة بثنائية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق بيراميدز على نظيره سموحة بثنائية دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي ، لحساب مؤجلات الجولة 11 للدوري الممتاز.
جاء الهدف الأول عبر فخري لاكاي في الدقيقة 18 ، قبل أن يضاعف مصطفى فتحي النتيجة عند الدقيقة 25.
ويخوض فريق بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي.
الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة.
الهجوم: فخري لاكاي".
ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس".
بينما ضم تشكيل سموحة كل من :
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
الدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى "ميدو".
الوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة.
الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن".
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من حسن تيمور ومحمد المغربي وفادي فريد ولحسن دهدوه ومحمد عصام وحسام جريشة وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.