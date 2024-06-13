طبيب الزمالك يكشف موعد عودة أحمد حمدي من ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع أحمد حمدي لاعب وسط الفريق لجراحة ناجحة في الركبة، مشيراً إلى موعد عودة اللاعب إلى القاهرة.

وأجرى حمدي الجراحة في أحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وقال أسامة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي، مشيراً إلى أن حالة اللاعب الطبية جيدة".

وأضاف: "أحمد حمدي سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة".

واختتم أسامة تصريحاته: "سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الذي سيتم وضعه للاعب بالتنسيق مع الطبيب الألماني، الذي أجرى له العملية".

ويذكر أن أحمد حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليب، خلال مباراة الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.

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