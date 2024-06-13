فينجادا لـ "الخليج 365" : النسخة الجديدة من اليورو ستكون مختلفة مثل كأس العالم بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

تحدث البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفني السابق للزمالك والمنتخب السعودي عن توقعه للنسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأوروبية والمقرر انطلاقها غدًا الجمعة 14 يونيو الجاري.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة "لمصراوي ":

النسخة الجديدة من اليورو 2024 ستكون الأعلى والأفضل على مستوي البطولات السابقة، فى ظل مشاركة 24 منتخباً وطنياً جميعم يمتلكون لاعبين ذو جودة عالية ورائعة، بالإضافة إلي استضافة ألمانيا للبطولة بالتأكيد سنشاهد ملاعب وتنظيم رائع من دولة تمتلك إمكانيات كبيرة".

وأضاف :"بالطبع أتوقع منافسة قوية فجميع المنتخبات على مستوي عالى لذلك من الصعب تحديد فريق أفضل من الآخر، هناك 6 فرق رائعة وقد تكون فى القمة".

واختتم حديثه قائلا:"ولكن لا أعتقد أن تشهد نسخة اليورو الحالية مفاجأة مثل ما حدث في كأس العالم بقطر 2022 والتي قدم خلالها المنتخب المغربي مستويات رائعة".