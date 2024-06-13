"الوحيد من الزمالك".. الونش يظهر في حفل زفاف محمد هاني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري محمود حمدي الونش، على حضور حفل زفاف زميله بالمنتخب ولاعب النادي الأهلي محمد هاني، الذي أقيم أمس الأربعاء.

واحتفل نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني، بحفل زفافه أمس الأربعاء، بأحد فنادق العاصمة الإدارية.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية على رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح، ونجوم الأهلي محمد الشناوي ومحمد مجدى أفشة، بالإضافة إلى نجم اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي.

وظهر الونش رفقة عدد من نجوم كرة القدم المصرية خلال حفل الزفاف، أبرزهم محمد صلاح، وليد سليمان، أحمد حجازي وحسين السيد.

ويعد الونش هو اللاعب الوحيد من لاعبي نادي الزمالك، الذي حرص على حضور الحفل، وفقا للصور ومقاطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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