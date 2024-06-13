هبطل كورة بسبب اللي بيحصل معايا.. قرار عاجل من الزمالك لإنهاء أزمة لاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التدخل لحل أزمة يوسف حسن لاعب فريق القلعة البيضاء .

وهاجم يوسف حسن مسؤولي الزمالك بسبب إهمال إدارة الأبيض له وعدم تسديد المقابل المادي لطبيب العلاج الطبيعي المسؤول عن حالته الصحية.

وبحسب مصدر داخل القلعة البيضاء فإن الثنائي أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك وعبدالواحد السيد مدير الكرة تواصلا مع اللاعب لحل أزمته وعرضه على أخصائي علاج طبيعي خلال الساعات المقبلة.

كما أشار المصدر إلى أن الاعب سيعود إلى تدريبات الزمالك عقب انتهاء برنامجه العلاجي والتأهلي.

وكان يوسف حسن كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": أنا هتكلم بس مش عايز جمهور الزمالك يزعل مني، أنا بسبب اللي بيحصل معايا ده هبطل كوره بالشكل ده أنا لا بتأهل ولا بتدرب ومستقبلي بيضيع ،أنا الكورة هي شغلي وأكل عيشي ومش عارف أنا أذنبت في إيه ولا عملت إيه علشان اللي بيحصل معايا ده".

ويذكر أن يوسف حسن تعرض للإصابة بقرحة في الكاحل خلال فترة مشاركته مع الزمالك تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

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