ترتيب الأهلي في الدوري قبل مباراته غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحدياً جديداً في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على فاركو فى اللقاء من الجولة الـ11 من عمر المسابقة.

ويلتقي الأهلى بنظيره فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قبل مباراة الغد يتواجد الأهلي فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، جمعهم من خوض 15 مباراة فقط، حقق الأحمر الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3، بينما تلقي الهزيمة في لقائين فقط.

ويذكر أن الأحمر حقق فوزًا على بلدية المحلة بهدفين لهدف في المباراة الأخيرة له بالدوري المصري الممتاز، وجاءت الأهلي عن طريق عمر كمال عبد الواحد والمهاجم الفرنسي أنتوني موديست.