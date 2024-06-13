شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يرسل قائمته النهائية المشاركة بالأولمبياد 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل المنتخب الأولمبي قائمته النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في الرابع من يوليو المقبل، حيث سيتم الاستقرار على القائمة في الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء المنتخب من معسكره الشهر الجاي والذى تخلله مواجهتان وديتان مع كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لإرسال القائمة الأولية للجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد في بطولة أولمبياد 2024، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس بجانب منتخب إسبانيا وأزوبكستان ووالدومينيكان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في المباراة الأولى وفاز في المباراة الثانية أمس الثلاثاء، بهدفين على ستاد القاهرة.

من جانبه قال روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب: "هناك من 5 إلى 6 أسماء سنختار من بينها الثلاثي فوق السن لخوض أولمبياد باريس. محمد صلاح اسم كبير ويمكنه التواجد في أي قائمة بالعالم".

وتابع: "لا أريد الإفصاح عن أسماء اللاعبين في الوقت الحالي تحسبا لأي ظروف أو مستجدات على غرار إصابة مصطفى محمد ونحن لا نعلم متى سيعود، هناك أشياء تحدث قد تعيد حساباتنا خاصة أن مازال أمامنا الوقت الكافي لاتخاذ القرار".

وتسمح اللوائح للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن إلى قوائمها.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.