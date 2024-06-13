شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتعادل 1-1 مع الجونة فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تعادل مودرن فيوتشر مع الجونة بهدف لمثله في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصري الممتاز).

افتتح التسجيل رضا صلاح للجونة في الدقيقة 63 قبل أن يتعادل أرنولد إيبا لمودرن فيوتشر في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

تشكيل مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد صادق - كجالي درامي - علي زعزع.

خط الهجوم: أرنولد إيبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء:محمود حمدي - محمد محمود - خالد رضا - محمد ربيعة - أحمد كباكا - عبد الكبير الوادي - عمر وائل - أحمد عاطف - الحاج باري.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: صبري رحيل - أحمد حسام - أحمد عبدالرسول - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح - محمد الدغيمي - سيف الدين شيكا.

خط الهجوم: أيمن موكا - جابرييل أوكوروجي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد الجواد محمد، كمال أبو الفتوح، حسام غانم،ن ور السيد، محمود لطفى، أشرف مجدي، عبد الله هاشم، صبحي سليمان، مازن ياسر.

ترتيب مودرن فيوتشر والجونة في الدورى

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.