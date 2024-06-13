شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقترب من التشكيل الأساسى للزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من التشكيل الأساسى للفريق في المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

ويفضل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الدفع بناصر منسي في هجوم القلعة البيضاء بسبب عدم اكتمال جاهزية التونسي سيف الدين الجزيرى التي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية مع منتخب بلاده.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق سيراميكا، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى سيراميكا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.