شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسرح فريقى 2003 و 2004 بعد إلغاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك عن قرار النادى بتسريح لاعبى فريقى 2003 و 2004 بالزمالك بعد إلغاء المسابقة من جانب اتحاد الكرة.

وقال حامد فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه من المقرر الاكتفاء بتصعيد 4 لاعبين للفريق الأول مع بقاء المعارين الخمسة ، وتسريح باقى اللاعبين.وأضاف رئيس القطاع انه سيتم إخطار اللاعبين بقرار تسريحهم بجانب المدير الفنى لكل فريق .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى يقام غدا الجمعة.