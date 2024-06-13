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الزمالك يسرح فريقى 2003 و 2004 بعد إلغاء المسابقة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 13 يونيو 2024 08:05 م

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك عن قرار النادى بتسريح لاعبى فريقى 2003 و 2004 بالزمالك بعد إلغاء المسابقة من جانب اتحاد الكرة.

وقال حامد فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه من المقرر الاكتفاء بتصعيد 4 لاعبين للفريق الأول مع بقاء المعارين الخمسة ، وتسريح باقى اللاعبين.وأضاف رئيس القطاع انه سيتم إخطار اللاعبين بقرار تسريحهم بجانب المدير الفنى لكل فريق .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى يقام غدا الجمعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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