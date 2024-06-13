شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد مواعيد تصفيات أفريقيا للكرة الشاطئية قبل إقامتها في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مواعيد مواجهات تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، بعد إجراء القرعة اليوم الخميس في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة، مصر.

وتقرر أن تقام مباريات ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للشاطئية في الفترة ما بين 19 و21 يوليو القادم، على أن تقام مواجهات الإياب ما بين 26 و28 من ذات الشهر.

وينتظر منتخب مصر للكرة الشاطئية منافسيه السبعة من التصفيات التي يشارك فيها أربعة عشر منتخبا، ويتعلق الأمر بكل من أنجولا، بوروندي، الكوت ديفوار، غانا، غينيا، مالاوي، المغرب، موريتانيا، موزمبيق، نيجيريا، السنغال، سيشيل، تنزانيا وأوغندا.

وستُحدد التصفيات، المنتخبات السبعة التي ستنضم إلى مصر، البلد المضيف، في النهائيات القارية.

ووضعت القرعة المنتخب المغربي في مواجهة أنجولا، علما أن عملية التأهل تتضمن جولة واحدة وستلعب على أساس الذهاب والإياب.

ستكون المنافسة التي ستجرى في، مصر 2024، هي النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، وهي المرة الثانية التي تُقام فيها المنافسة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مصر. حيث استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في عام 2018، النسخة الثالثة من المنافسة.

تُوجت السنغال باللقب في النسخة السابقة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التي أُقيمت في موزمبيق عام 2022، حيث حققت السنغال لقبها الرابع على التوالي، بعد فوزها على منتخب مصر بنتيجة 2-2 (6-5 بعد ركلات الجزاء)، في ملعب فيلانكولو.