شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب أكرم توفيق عن مباراة فاركو فى الدوري للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن أكرم توفيق لاعب الفريق، اشتكى من آلام في الركبة، عقب مشاركته في المران الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي، بعد أن اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته في المران ليصبح خارج الحسابات بالمباراة.

وخاض الأهلي مرانه في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أليو ديانج تدريبات بدنية في الجيم، برفقة علي معلول الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز المقرر لها السابعة من مساء الجمعة باستاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز وهي أول مباراة رسمية يخوضها الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.