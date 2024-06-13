شكرا لقرائتكم خبر عن مستوحاة من سباقات الخيول.. حراس الأهلي يرتدون نظارات سوداء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ارتدى ثلاثي حُراس مرمى الأهلي ، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء "نظارات تدريب سوداء" خلال مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم ،الخميس، على ملعب التتش استعداداً لمباراة فاركو في الدوري.

وتعمل نظارات التدريب السوداء التي ارتداها حُراس الأهلي على تقوية عضلات العين وهي مستوحاة من سباقات الخيول.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلي ، فقرة تدريب قوية لحراس المرمى خلال المران الذي سافر بعد الفريق للاسكندرية للمبيت بها تمهيداً لخوض اللقاء المرتقب.



حمزة علاء حارس الأهلي



محمد الشناوي بالنظارة



محمد الشناوي



مصطفى شوبير

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز المقرر لها السابعة من مساء الجمعة بإستاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز وهي أول مباراة رسمية يخوضها الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.