يورو 2024 : ألبانيا هل يفعلها الاسود والاحمر ويتأهل من مجموعة الكبار ؟

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب البانيا في التأهل عن جدارة واستحقاق لبطولة يورو 2024 بعدما نجح في تصدر مجموعته في التصفيات بقيادة مديره الفني والنجم السابق لبرشلونة وارسنال سيلفينيو الذي نجح في قيادة منتخب البانيا للوصول للمرة الثانية في تاريخه الى نهائيات اليورو .

ونجح منتخب البانيا في تقديم مباريات اكثر من رائعة في التصفيات ونجح في التأهل بعدما نجح سيلفينيو في اخراج المنتخب الالباني من عثرته الشديدة خلال تصفيات كأس العالم 2022 والتي قدم فيها منتخب ألبانيا أسوأ مردود ربما في تاريخه بعدما خسر 11 مباراة من اصل 12 مباراة خاضها في التصفيات الا ان سيلفينيو الذي تم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب ألبانيا في يناير 2023 لينجح في قيادة المنتخب الألباني في 8 مباريات على التوالي دون هزيمة منها انتصارين كبيرين على جمهورية التشيك وعلى بولندا وضعوا المنتخب الالباني على قمة مجموعته في التصفيات وتأهل للمرة الثانية في تاريخه .

نجوم جدد

لاعبون مثل ارماندو بورخا و ماراش كومبولا و راي ماناج كان من المفترض ان يكون لهم دورا بارزا الا ان الاصابات المتتالية ابعدتهم عن صفوف منتخب البانيا مما دفع المدير الفني للاعتماد على مجموعة من الاعبين الشباب الذين لم يشاركوا دوليا من قبل مثل جاسر اساني و ماريو ميتاج و ميرلاند دوكو واظهروا الكثير من الجودة ونجحوا في تقديم مباريات كبيرة .

اكثر ما يقلق المدير الفني لمنتخب البانيا في الوقت الحالي هو ان مجموعة من اهم لاعبي المنتخب الالباني سيشاركون في البطولة وهم يفتقدون فورمة المباريات بسبب عدم مشاركتهم بشكل مستمر مع انديتهم مثل الحارسين اتريت بريشا حارس ايمبولي الايطالي و توماس ستراكوشا حارس برينتفورد الأنجليزي والهداف جاسر اساني الذي لم يشارك خلال عام 2024 الا لمدة ثمان دقائق فقط بسبب المشاكل على العقد مع ناديه الكوري الجنوبي جوانجو .

منتخب ألبانيا سيدخل النهائيات بدون مجموعة من الاعبين الذين قرر المدير الفني سيلفينيو استبعادهم مثل سوكول سيكالاشي و ميرتو اوزني و كيادي باري وبرر ذلك بعدة اسباب من بينها ان هؤلاء الاعبين لم يشاركوا مع انديتهم في البطولات المحلية وان تشكيل الفريق في النهائيات لا يعتمد على ما حدث خلال التصفيات لكن مثل هذا الاستبعاد سيمثل ضغطا على المدير الفني البرازيلي المطالب بأثبات صحة وجهة نظره رغم ان الاتحاد الالباني قرر تجديد التعاقد معه حتى عام 2026 .

قائمة الفريق

تريت باريشا (إمبولي الإيطالي)، توماس ستراكوشا (برينتفورد الإنجليزي)، إلهان كاستراتي (تشيتاديلا الإيطالي)، سيمون سيموني (آينتراخت فرانكفورت الألماني).

في خط الدفاع: السيد هيساي (لاتسيو الإيطالي)، بيرات جيمشيتي (أتالانتا الإيطالي)، أرديان إسماجلي (إمبولي الإيطالي)، أرليند أرجيتي (كلوج الروماني)، ماراش كومبولا (ساسولو الإيطالي )، إنيا ميهاج (فاماليكاو البرتغالي)، ناصر أليجي (فولونتاري الروماني)، إيفان باليو (رايو فاليكانو الإسباني)، ماريو ميتاج (لوكوموتيف موسكو الروسي).

خط الوسط: أمير أبراشي (جراسهوبرز السويسري)، ييبر رمضاني (ليتشي الإيطالي)، كلاوس جاسولا (دارمشتات الألماني)، كاظم لاسي (سبارتا براج التشيكي)، نديم باجرامي (ساسولو الإيطالي)، كريستيان أصلاني ( انتر ميلان ) إنريست موسي (بشكتاش التركي)، ميدون بيريشا (ليتشي الإيطالي).

الهجوم: ري ماناج (سيفاس سبور التركي)، أرماندو بروجا (فولهام الإنجليزي)، تولانت سفيري (بني ياس الإماراتي)، جاسر أساني (جوانجو الكوري الجنوبي)، ميرليند داكو (روبن كازان الروسي)، أربر خوجا (دينامو زغرب الكرواتي).

مباريات الفريق

ألبانيا - إيطاليا 15 يونيو

البانيا - كرواتيا 19 يونيو

ألبانيا - أسبانيا 24 يونيو