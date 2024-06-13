غدًا بملاقاة فاركو .. الأهلي يظهر محليًا للمرة الأولى بعد التتويج الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لظهوره المحلي الأول غد الجمعة ، بملاقاة نظيره فاركو على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مؤجلات الجولة 11 بالدوري.





ويسجل الأحمر في لقاء الغد ، ظهوره المحلي الأول عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، الشهر الماضي على حساب الترجي التونسي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فاركو ، مساء اليوم الخميس .

وخاض الفريق مرانه الختامي في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أليو ديانج تدريبات بدنية في الجيم، برفقة علي معلول الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.