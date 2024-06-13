منتخب سوريا للريشة الطائرة يفتتح مبارياته في بطولة بريكس

ياسر رشاد - القاهرة -

افتتح منتخب سوريا للريشة الطائرة مبارياته في دورة ألعاب بريكس المقامة بمدينة كازان الروسية.

ففي مسابقة الفردي لفئة الرجال تأهل اللاعب حسام الراعي للدور الثاني بعد تغلبه على بطل مالي بشوطين نظيفين وبواقع ٢١ /٣ و ٢١ /٨ وبنفس النتيجة على بطل أفغانستان ٢ /٠ والأشواط ٢١/ ١٦ و ١٦ /٨ ، فيما خسر مع بطل البرازيل بالنتيجة ذاتها وبواقع ١٤/ ٢١ و ١٩/ ٢١.

وخرج اللاعب شادي الأنصاري من حسابات التأهل بعد خسارته في دوري المجموعات مع الروسي المصنف الثاني على البطولة ٢ /٠ بواقع ٢١ /٨ و ٢١ /٤، ومع أفغاني بنتيجة ٢ /١ بعد أن تقدم بالأول ١٠/ ٢١ وخسر بالثاني ٢١ /١٣ وبالثالث ٢١/ ١٧ .

وفي فردي السيدات تأهلت اللاعبة فلة النجار للدور الثاني من المسابقة بعد فوزها على بطلة بوركينا فاسو بشوطين نظيفين ٢١ /١٤ ٢١/ ١٤ وخسرت الثانية مع الروسية بشوطين مقابل لاشي ٢١ / ٧ و ٢١/ ٥.

وخسرت رنيم الحاصباني مع بطلة البرازيل ١١/٢١ ١٥/٢١ ومع الروسية ٢١/ ٥ و ٢١/ ٦.

وفي مسابقة زوجي الذكور خسر الزوجي حسام الراعي وشادي الانصاري مع الزوجي البيلاسي ٢١/ ١١ و٢١/ ١٦ وفاز على الزوجي الأفغاني ٢١/ ١٢ و٢١/ ١٣.

وفي زوجي السيدات خسر الزوجي فلة النجار وريم الحاصباني مع الزوجي الروسي ٢١/ ٧ و٢١/ ٨ .