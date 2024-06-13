قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن القائمة المستدعاة لمواجهة فريق فاركو مساء غد الجمعة ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري

وتشهد قائمة الأهلي غياب عناصر بازرة هم بيرسي تاو ووسام أبو علي وأكرم توفيق وعلي معلول ومحمد هاني وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح في المقابل شهدت تواجد أحمد عبدالقادر ومحمد مجدي قفشة.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد فريق فاركو في المركز السادس عشر بجدول الدوري المصري، وفي رصيده 21 نقطة،

ويبحث الأهلي عن الفوز من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري واللحاق بقطار المنافسة على اللقب مع بيراميدز صاحب الصدارة.

قائمة الأهلي لمباراة فاركو

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمرو كمال، محمود متولي.

خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، امام عاشور، مروان عطية، محمد مجدي افشة، احمد عبد القادر، حسين الشحات، رضا سليم، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، طاهرمحمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا، انتوني موديست.