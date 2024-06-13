نجم الاهلي يتعرض للإصابة قبل ساعات من مواجهة فاركو

أعلن النادي الاهلي، عن تعرض أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق، للإصابة خلال مشاركته في التدريب الختامي قبل مواجهة فاركو.

وأكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن توفيق اشتكى من آلام في الركبة بعد مشاركته في المران، وخضع لفحص طبي أكد إصابته.

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وأوضح جاب الله، بأن أكرم توفيق، خارج مباراة الاهلي وفاركو رسميًا حيث لم يقدر على المشاركة في اللقاء.

وبذلك، يغيب توفيق عن مباراة فاركو، وينضم إلى قائمة المصابين في الفريق، والتي تضم أليو ديانج وعلي معلول.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الختامي مساء اليوم، على ملعب مختار التتش وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد عودتهم من معسكر منتخب مصر.

وتنطلق المباراة بين الاهلي وفاركو، غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وبعد مواجهة فاركو، يلتقي الشياطين الحمر بفريق الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل قبل مواجهة الداخلية.

ويحتل الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.