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لاعب الزمالك يخضع لجراحة ناجحة

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الزمالك

الزمالك

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خضوع أحمد حمدي لاعب وسط القلعة البيضاء، لجراحة ناجحة.

وأوضح طبيب الزمالك أن أحمد حمدي، خضع لجراحة ناجحة في الركبة في أحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار إلى أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي للاعب الزمالك أحمد حمدي، مؤكدًا أن حالته الطبية جيدة.

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وكشف أن أحمد حمدي سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن لاعب الزمالك سوف يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقًا للبرنامج الذي سيتم وضعه له.

ويستعد الأبيض لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الممتاز، غدًا الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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