بيراميدز يضرب سموحة بثلاثية في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في تحقيق الفوز أمام نظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز على ضيفه سموحة، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

افتتح التهديف، فاجري لاكاي، في الدقيقة 18 من صناعة مصطفى فتحي، فيما أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 24 من صناعة وليد الكرتي.

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وفشل حسام جريشة في تسديد ركلة جزاء سنحت لصالح فريق سموحة في الدقيقة 45+7، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، استطاع فيستون كالالا ماييلي أن يحرز الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الدقيقة 68 من صناعة وليد الكرتي، لينتهي اللقاء بفوز السماوي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 56 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد سموحة عند 35 نقطة محتلًا المركز السابع.