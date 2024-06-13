بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الاهلي لمواجهة فاركو

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على القائمة المستدعاة لمواجهة فاركو في الدوري.

وانضم أليو ديانج إلى قائمة الاهلي لمواجهة فاركو، على الرغم من غيابه عن التدريب الختامي حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

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وجاءت قائمة الأهلي ضد فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمود متولي – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية – احمد عبد القادر – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – رضا سليم – حسين الشحات – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود كهربا – أنتوني موديست.

وتنطلق مباراة الاهلي، ضد فاركو، غدًا الجمعة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتل الأحمر المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة.