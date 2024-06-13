ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

انتهت مباريات اليوم الخميس، من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى فريق بيراميدز بنظيره سموحة بينما واجه مودرن فيوتشر فريق الجونة.

وحقق بيراميدز الفوز على نظيره سموحة بثلاثية حيث سجل أهداف السماوي فخري لاكاي و مصطفى فتحي و فيستون مايلي.

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وفاز مودرن فيوتشر، على الجونة بثلاثية مقابل هدف حيث سجل ارنولد وجوناثان نجويم وجاجي باريس بينما سجل الجونة عن طريق رضا صلاح.

وحافظ بيراميدز على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز 56 نقطة

2- المصري 39 نقطة

3- زد 37 نقطة

4- إنبي 36 نقطة

4- الاتحاد السكندري 36 نقطة

6- مودرن فيوتشر 35 نقطة

7- سموحة 35 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

9- الاهلي 33 نطقة

10- طلائع الجيش 33 نقطة

11- الجونة 30 نقطة

12- الزمالك 28 نقطة

13- الإسماعيلي 27 نقطة

14- البنك الاهلي 23 نقطة

15- بلدية المحلة 22 نقطة

16- فاركو 21 نقطة

17 – المقاولون العرب 16 نقطة

18- الداخلية 15 نقطة