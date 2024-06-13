قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الجمعة على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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وضمت قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – سيد عبد الله “نيمار” .

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – زياد كمال – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم: ناصر منسي – يوسف أوباما.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.