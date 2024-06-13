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استبعاد أكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام فاركو لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نهي خورشيد:

تأكد غياب أكرم توفيق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الأحمر ضد فاركو غداً الجمعة بعد استبعاده من قائمة المباراة بسبب الإصابة.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي فى تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي إن أكرم توفيق يعاني من آلام بسيطة في الركبة خلال مشاركته في مران الأحمر اليوم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره فاركو غداً الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل الفريق الكروي بنادي الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الممتاز برصيد 33 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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