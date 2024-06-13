"حضور صلاح ونجوم الأهلي".. كواليس حفل زفاف محمد هاني (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني، بحفل زفافه أمس الأربعاء، بأحد فنادق العاصمة الإدارية. (لمشاهدة الفيديو أول فيديو من حفل الزفاف اضغط هنا)

وعقد نجم الأهلي جلسة تصوير رفقة زوجته، قبل انطلاق حفل الزفاف. (لمطالعة الصور اضغط هنا)

وانطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث ظهرت زوجة محمد هاني في بداية الحفل بجوارة، مع وجود والدها وشقيقتها لميس زوجة حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. (لمشاهد بداية الحفل اضغط هنا)

وتدعى زوجة محمد هاني، حبيبة أبو الفتوح، وهى شقيقة لميس أبو الفتوح، زوجة نجم النادي الأهلي السابق والمنتخب المصري، وعضو مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالي حسام غالي. (لمعرفة من هي حبية أبو الفتوح اضغط هنا)

وخلال الحفل حدث موقف طريف جمع بين محمد هاني، ونجم ليفربول محمد صلاح. (لمعرفة تفاصيل هذا الموقف اضغط هنا)

واشعل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الحفل، يغني ويرقص رفقة محمد هاني وعروسه. ( لمشاهدة لقطة رقص صلاح اضغط هنا)

وحرص نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على التواجد في حفل الزفاف لتقديم التهنئة إلى نجم المارد الأحمر. (لمتابعة لحظة وصول محمد صلاح للحفل اضغط هنا)

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية على رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح، ونجوم الأهلي محمد الشناوي ومحمد مجدى أفشة، بالإضافة إلى نجم اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، بالإضافة إلى وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وتواجد في حفل زفاف محمد هاني، نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك محمود حمدي الونش، الذي حرص على التواجد لتوجيه التهنئة إلى لاعب الأهلي. (لمشاهد صور تواجد نجم الزمالك في الحفل اضغط هنا)

وتم تصميم فستان زوجة محمد هاني لحضور حفل الزفاف، من قبل شقيقتها لميس أبو الفتوح زوجة عضو مجلس إدارة الأهلي حسام غالي. (لمشاهدة الصور الخاصة بالحفل اضغط هنا)