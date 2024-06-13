"العاشر توالياً".. بيراميدز يواصل انتصاراته في الدوري بعد الفوز على سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب فريق سموحة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الـ11 بالدوري الممتاز.

وأحرز ثلاثية فريق بيراميدز في اللقاء كلا من،فخري لاكاي في الدقيقة 18، مصطفى فتحي في الدقيقة 24، قبل أن يختتم ثلاثية بيراميدز اللاعب فيستون مايلي في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

ونجح بيراميدز في الوصول إلى الفوز العاشر على التوالي له في مسابقة الدوري، ليضمن بذلك الصعود إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل، حال اعتماد نتائج الدور الأول.

وبهذا الفوز، حافظ بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الوصول إلى النقطة الـ 56 من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة رقم 35 في المركز السابع بجدول الترتيب.

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