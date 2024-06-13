بكاء مصطفى فتحي بعد تسجيل هدف في مباراة بيراميدز وسموحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

دخل مصطفى فتحي لاعب بيراميدز في نوبة بكاء بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك سموحة فى اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على استاد الدفاع الجوي.

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز بعد اختراق رائع لدفاعات الفريق السكندري لتسكن الشباك فى الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وبعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه لم يحتفل مصطفى فتحي بل دخل في نوبة بكاء شديدة ليثير بذلك جماهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة وذلك قبل المباراة التي يخوضها حاليا أمام سموحة.