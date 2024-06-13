قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة الأساسية للقلعة الحمراء استعدادا لمواجهة فاركو فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو تواجد 22 لاعباً وهم:

في مركز حراسة المرمى : محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

في خط الدفاع : محمود متولي، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، رضا سليم، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، أحمد عبد القادر ، طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا ، أنتوني موديست.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.