غيابات الأهلي أمام فاركو في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يفقتد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر عدداً من اللاعبين قبل مواجهة فاركو غداً الجمعة فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي فى مباراة فاركو كريم الدبيس وكريم نيدفيد وخالد عبدالفتاح وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو لأسباب فنية ومحمد هاني لأجازة للزفاف وأكرم توفيق وسام أبوعلي ومصطفى مخلوف وبيرسي ومعلول للإصابة .

وكانت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو ضمت كل من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع : محمود متولي، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، رضا سليم، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، أحمد عبد القادر ، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا ، أنتوني موديست.