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قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا بالدورى.. غياب شيكابالا والجزيرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 13 يونيو 2024 08:59 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة سيراميكا المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
 

وشهدت القائمة غياب شيكابالا وسيف الجزيرى بسبب الإصابة.

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "" .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم:  ناصر منسي - يوسف أوباما.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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