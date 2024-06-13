شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من طبيب الأهلي عن مشاركة وسام أبو علي في مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق عن موقف الفلسطيني وسام أبو علي من إمكانية اللحاق بمباراة الأهلي والزمالك يوم 25 يونيو الجاري في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد طبيب الأهلي للمدير الفني أن حالة وسام أبو علي جيدة والبرنامج التأهيلي يسير بُخطى ثابتة وإمكانية لحاقة بمباراة القمة واردة، وإن كان ذلك سيتحدد خلال الأيام المقبلة.

على الصعيد ذاته ، قال الدكتور أحمد جاب الله إن وسام أبو علي، مهاجم الفريق، يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، الذي بدأ تنفيذه أمس الأول على هامش المران الجماعي للفريق.

أوضح جاب الله أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وسام أبو علي بجزع في أربطة الكاحل، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرًا ، وأشار جاب الله إلى أن وسام بدأ تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل للتخلص من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز المقرر لها السابعة من مساء الجمعة بإستاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز وهي أول مباراة رسمية يخوضها الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.