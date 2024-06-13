شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكتسح سموحة بثلاثية ويعزز صدارته للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره سموحة بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.

افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 18، بعد تمريرة من مصطفى فتحي إلى فاخري لاكاي الذي راوغ أرثر ثم الهاني سليمان وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 25 عزز الفريق السماوي تقدمه بالهدف الثاني بعد تمريرة طولية من وليد الكرتي إلى مصطفى فتحي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بميدو مصطفى وتسكن الشباك، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع تحصل سموحة على ضربة جزاء سددها حسام حسن وتصدى لها أحمد الشناوي، وفي الدقيقة 69 سجل بيراميدز هدفه الثالث بعد تمريرة من وليد الكارتي إلى فيستون مايلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يتربع بيراميدز على قمة الدوري برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه في رحلة البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي، فيما يتجمد رصيد سموحة في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي، وفي الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة، والهجوم: فخري لاكاي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس".

وضم تشكيل سموحة: "في حراسة المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى "ميدو"، والوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة، وفي الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن".

وجلس على مقاعد البدلاء كل من حسن تيمور ومحمد المغربي وفادي فريد ولحسن دهدوه ومحمد عصام وحسام جريشة وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.