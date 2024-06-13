شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يفوز على الجونة 3-1بدورى nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصري الممتاز).

افتتح التسجيل رضا صلاح للجونة في الدقيقة 63 قبل أن يتعادل أرنولد إيبا لمودرن فيوتشر في الدقيقة 67 من عمر المباراة قبل أن يخطف جوزيف نجويم الهدف الثانى لفيوتشر في الدقيقة 63، ثم أحرز الحاج بارى الهدف الثالث في الدقيقة "90+2"،وتعرض عمرو السيسى لاعب فيوتشر للطرد فى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ترتيب مودرن فيوتشر والجونة في الدورى

بهذه النتيجة يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ6 في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 19،بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 30 فى المركز الـ11 بالدورى.

تشكيل مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد صادق - كجالي درامي - علي زعزع.

خط الهجوم: أرنولد إيبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء:محمود حمدي - محمد محمود - خالد رضا - محمد ربيعة - أحمد كباكا - عبد الكبير الوادي - عمر وائل - أحمد عاطف - الحاج باري.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: صبري رحيل - أحمد حسام - أحمد عبدالرسول - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح - محمد الدغيمي - سيف الدين شيكا.

خط الهجوم: أيمن موكا - جابرييل أوكوروجي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد الجواد محمد، كمال أبو الفتوح، حسام غانم،ن ور السيد، محمود لطفى، أشرف مجدي، عبد الله هاشم، صبحي سليمان، مازن ياسر.